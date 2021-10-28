محافظ مطروح: 68 منحة بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن ختام أعمال اللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية بالجامعات، أعمالها بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/ 2022، لإلتحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالجامعات الخاصة، وتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية فى تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها لخدمة أهالى مطروح.

161 طالبا يتقدمون للحصول على 81 منحة بالجامعات

وقال محافظ مطروح، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للحصول على المنح بالجامعات في مصر بلغ 161 طالباً وطالبة، وذلك للتنافس على المنح الورادة لمحافظة مطروح وهذه المنح من بينها منح كلية ومنح جزئية سجلت جميعها 81 منحة.

طلاب الثانوية العامة بمطروح يحصلون على 68 منحة

وأضاف محافظ مطروح أنه على الرغم من تقدم 161 طالبا من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام من أبناء محافظة مطروح للمنح، إلا أن عدد المنح التى حصلت عليها المحافظة طبقا للشروط والضوابط 68 منحة فقط.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح وضمت الإدارات المختصة، وممثل عن عمد ومشايخ قبائل وأهالي محافظة مطروح، وممثل من جامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم لبحث جميع طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه المنح وفق الضوابط والشروط المعمول بها قانونا مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص وإعلان اسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح سواء بترتيب المجموع وتأكيد الرغبة على الصفحة الرسمية للمحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة التعليم العالي وجميع الجامعات والجهات العلمية التي تعاونت مع محافظة مطروح وخصصت منح دراسية لطلاب مطروح وفتحت أبوابها للطلاب لإستكمال الدراسة الجامعية ومساعدتهم بمنح جزئية وأخرى كلية بما تسمح به لائحة كل جامعة ، وطبقا للبروتوكولات الموقعة بين المحافظة وتلك الجامعات.