تعرف على ضوابط الحصول على منح الجامعات لطلاب الثانوية العامة في مطروح

عقدت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اجتماعا اليوم، لمناقشة الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم للحصول على المنح الدراسية هذا العام، من خلال وتحديد الشروط والضوابط، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة توفير مزيد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات المصرية الخاصة والأكاديميات العلمية وتيسير التقدم عليها هذا العام لأبناء مطروح من الحاصلين على الثانوية العامة.

ضوابط الحصول على منح بالكليات لطلاب الثانوية العامة في مطروح

ووضعت اللجنة المشكلة من محافظ مطروح بعض ضوابط لحصول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من مطروح علي منح الكليات في بعض الجامعات وتتضمن أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح، والحصول على نسبة 83 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم، و 75 % لطلبة علمى رياضيات وأدبى، وأن لا يكون الطالب جرى تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية من الطب وطب أسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعى، وهندسة، والمعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع ويجرى ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً.

وبينت الشرط أنه حال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلة علماً بأنه فى حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى، وحال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن.

وكشفت الشروط أنه ليس للطالب الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حال ورود منح مجانية، والإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم إعتذار عنها وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم 01018999149 ، ويجرى الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة والتقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسوم، ويتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع وتقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم، والشهادة الإعدادية لغير مواليد مطروح وصورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعد.

موعد التقديم للحصول على منح الجامعات في محافظة مطروح

وأكد محافظ مطروح في بيان أنه يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من يوم 1 سبتمبر و حتى 9 من ذات الشهر، عدا يوم الجمعة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة مطروح، ويتم تقديم التظلمات بطلب رسمى برسم إلى سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.

محافظ مطروح نسعى لتوفير منح في الجامعات لطلاب مطروح

وأكد محافظ مطروح سعى المحافظة لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح هذا العام مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والإعلان بكل شفافية وفق الضوابط والشروط، واستمرار التنسيق والتعاون مع الجامعات لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح خاصة بالتخصصات العلمية المطلوبة لخدمة التنمية وأهالى مطروح مع توفير مزيد من الكوادر المؤهلة بعدد من المجالات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها، وحصر الراغبين في الالتحاق بهذه المنح من أبناء المحافظة الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لأولويات المجموع والضوابط والشروط المعمول بها.