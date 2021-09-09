سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021.. يبدأ من 25 قرشا

يشهد «جوجل» تزايد عمليات البحث على سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021، حيث يختلف سعر رغيف الخبز المدعم على البطاقات التموينية عن سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين.

سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021

ويتراوح سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021، أو ما يطلق عليه الخبز الحر أو الخبز السياحي، ما بين 25 قرش حتى جنيها واحدا، وذلك باختلاف حجم ووزن الرغيف.

وتقوم الأفران والمخابز السياحية بتحديد سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021، على حسب حجمه ووزنه كالتالي:

سعر رغيف الخبز في مصر خارج بطاقة التموين 2021

- 4 أرغفة صغيرة الحجم بقيمة 1 جنيه = سعر الرغيف 25 قرشا

- 2 رغيف متوسط الحجم بقيمة 1 جنيه = سعر الرغيف 50 قرشا

- 1 رغيف كبير الحجم بقيمة 1 جنيه = سعر الرغيف جنيها واحدا

فيما يبلغ سعر رغيف الخبز في منظومة الخبز في مصر على بطاقة التموين 2021، 5 قروش فقط للرغيف الذي تنتجه المخابز البلدية بوزن 90 جراما، حيث تخصص الحكومة لكل مواطن مقيد ببطاقات الدعم التموينية عدد 5 أرغفة يوميا بمعدل 150 رغيفا يتم صرفهم لكل مواطن على مدار الشهر.

ويستحق كل مواطن مقيد على بطاقات الدعم التموينية، صرف الخبز البلدي من الأفران البلدية، بواقع 5 أرغفة لكل فرد يوميا، ويقدر عدد المواطنين المقيدين على منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن، فيما يقوم المواطنون غير المقيدين في منظومة دعم الخبز بشراء الخبز الحر من الأفران السياحية، ويبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني 64 مليون مواطن، يستحقون شهريا صرف سلع التموين التي تقرها الوزارة وتضخها لمنافذ صرف التموين بالمحافظات.