الداخلية: سقوط 3 عصابات لتجارة العملة والنقد الأجنبي بسوهاج والمنيا

تهتم وزارة الداخلية بشكل كبير ودوري بمتابعة قضايا الإتجار في العملات والنقد الأجنبي، لما لها من خطورة تمس الأمن القومي الاقتصادي للبلاد، وفي إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين «جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج» بقيام ثلاثة أشخاص «اثنين منهم يترددون على إحدى الدول» بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مدخراتهم التي قاموا باستلامها منهم بالدولة المشار إليها وعدم تسليمها لذويهم داخل البلاد.

ضبط متهما بالاستيلاء على 1.6 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج

أكدت تحريات الوزارة صحة الواقعة وأسفرت عن قيام «ثلاثة أشخاص» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال اثنين منهم بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بتسليم الطرف الآخر ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، بالإضافة لقيامهم بالاستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكين وعدم تسليمها لذويهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم المبالغ المستولى عليها بلغت 1,659,000 مليون وستمائة تسعة وخمسون ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على تجار عملة بالمنيا

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصان، يعمل أحدهما بدولة عربية، مقيمان بمحافظة المنيا» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ويرسلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول «المتواجد داخل البلاد» وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

5 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في المنيا

وتتبعت أيضا الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، معلومات توضح قيام شخصان بذات المحافظة بنفس الجريمة، أحدهما مقيم بذات المحافظة والأخر بدولة عربية بالخارج، ويقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية بالعملة الأجنبية ويرسلها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

وبالفحص والتحري أمكن ضبط المتهم المقيم في المنيا، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغ 5 ملايين جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.