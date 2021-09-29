ضبط اثنين يتاجران في العملات بسوهاج.. يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالخارج

خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال التابعة لـ وزارة الداخلية، إلى تورط شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، والثاني مقيم في أخميم بمحافظة سوهاج؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

أحد المتهمين يرسل الأموال عبر حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة

وبينت التحريات، أنَّ المتهم الأول كان يستلم الأموال ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يرسلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

حجم التعاملات غير المشروعة وصلت لـ1.2 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه على بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، كما تبين أنَّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت مليون و250 ألف جنيه.