محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة اليابانية ببيلا

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، المدرسة اليابانية، بقرية إبشان، مركز بيلا، اليوم الخميس، وتضم المدرسة 12 فصلاً دراسياً، و3 طوابق، كل طابق يضم 4 فصول، ومكتبة وحجرة للطعام، وحجرات للمعلمين والإداريين وقيادات المدرسة، إضافة لمسرح وصالة جمانزيم، وملاعب كرة القدم والطائرة بالإضافة لألعاب متعددة وحديقة للأطفال وفناء كبير، ومظلة خشبية.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، ومحمد فوزي، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

نور الدين: القيادة السياسية تهتم بهذه النوعية من المدارس

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن فلسفة المدرسة المصرية اليابانية تعتمد على الأنشطة الخاصة «التوكاتسو»، والتي تستهدف تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسية وهى التطوير المعرفي «تطوير أكاديمي»، والتطوير غير المعرفي «تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية»، والتنمية البدنية للتلاميذ وصحتهم.

كما أكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية بإنشاء المدارس اليابانية ، فالمدرسة اليابانية تعلم أولياء الأمور قبل الطلبة، وتقوم على أسس نظام «التوكاتسو» الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم عبر طرق موضوعة من قبل مختصين في نظم التعليم على أكبر قدر من المهارة والمعرفة.