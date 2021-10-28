افتتاح مدرسة «إبشان الإعدادية» ببيلا في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مدرسة ابشان الإعدادية، بمركز ببيلا، اليوم الخميس، إحلال جزئي، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، على مساحة 4193 م2, وتضم 27 فصلاً، بكثافة 33 طالبا وطالبة لكل فصل وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، ومحمد فوزي، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الفصول الدراسية

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات فيما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة ومعرض الاقتصاد المنزلي.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك إهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية.

يذكر أنه يجرى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 4 نوفمبر المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء المدارس.