النواب يناقش قانون إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

تعديلات تشريعية هامة على قانون العقوبات سيناقشها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، الغرض منها ملاحقة الجرائم والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

عقوبات تنتظر أعداء الوطن

وتتضمن هذه التعديلات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

إذاعة أسرار الدولة

- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

- كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

- فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعنوان نفسها في الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

حماية الأمن القومي للبلاد

وقال تقرير اللجنة المشتركة للجان الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي إن التعديل المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتماشى مع حماية الوطن والمواطنين من كل التهديدات وتحقيق الحياة الأمنة والطمأنينة للمواطنين الدولة ولكل مقيم على أراضيها.