متى تنتهي ذروة الموجة الرابعة لكورونا؟.. صحة النواب تجيب

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستنتهى مع تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة وكذلك الوفيات.

تحورات فيروس كورونا

وقال حاتم لـ«الوطن»، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن تطعيم الغالبية من الشعب المصري بلقاحات فيروس كورونا، هدفها هو الحد من أعراض المرض حال الإصابة به وأضعاف الفيروس في ظل التحورات التي يشهدها.

إجراءات حاسمه ضد الممتنعين عن التطعيم ضد كورونا

وأكد رئيس اللجنة، أن الدولة حازمة في حصول المواطنين على اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن منع دخول الموظفين أماكن عملهم بدءا من ديسمبر المقبل حال امتناعهم عن التطعيم الغرض منها هو الحماية والحفاظ على أرواحهم.

العالم في مواجهة مع كورونا

وأشار حاتم، إلى أن العالم كله بدء في استعاد نشاطه رغم الجائحة، مؤكدًا أن مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية نجحت حتى الآن في مواجهة هذا الفيروس بعدد من الإجراءات المتدرجة، وهو ما انعكس أثره اقتصاديًا بشكل كبير.

التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للتطعيم

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن التسجيل عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا، هو الألية الوحيدة لضمان الحصول على التطعيم، قائلا: «الدولة لم تتاجر فيه وهو مكفول للجميع بدءا من سن 18 عامًا».

أزمة كورونا

وأوضح حاتم، أن العالم يعيش في أجواء احترازية بسبب أزمة كورونا التي اجتاحته منذ نهاية عام 2019، وأخذ العديد من الأرواح حول العالم، كما اثر على كل مناح الحياة بأكملها، وتعرض الاقتصاد لازمة كبيرة، ولكن القيادة المصرية استطاعت التعامل معه و لم تؤثر على مصر مثل بقية الدول، وتعافى الاقتصاد المصري سريعًا.