«الصحة» تنصح المواطنين بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم جدا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم لأنه يعمل على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تتشابه أعراضها كثيرا بأعراض فيروس كورونا.

الصحة توضح أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابع أنه في حال الإصابة بفيروس كورونا وتم أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية يفيد ذلك في تحديد المهمة لمعرفة ما إذا كانت إنفلونزا أو فيروس كورونا وتحديد البروتكول العلاجي المناسب للحالة حسب تشخيص الطبيب المعالج، وعن إمكانية أخذ لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، وأكد المصدر أنه يمكن أخذهم في يوم واحد ولكن كلا من اللقاحين في ذراعين مختلفين ويفضل الانتظار لمدة أسبوعين وأخذه.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف المصدر أن لقاح كورونا آمن وفعال ومجاني لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وعن الأعراض الجانبية والأحاديث التي انتشرت بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة على المواطنين، نفى المصدر هذه الأحاديث، وقال إن جميع الأعراض التي تم تسجيلها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع وتنميل مكان التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق فقط.

وعن الجرعة الثالثة، قال إن هناك فرق بين الجرعة التنشيطة والتعزيزية، فالتنشيطية لجميع المواطنين، أما التعزيزة لأشخاص بعينهم وهو المصابون بقلة المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية لأنهم أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وقالت إن سجل أمس 907 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.