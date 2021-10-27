إعدام أغذية وألبان غير صالحة في حملات لمديرية الصحة بشمال سيناء

شنت أجهزة مديرية الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء حملات مكبرة على المحال التجارية والآكشاك والباعة الجائلين، في المناطق المحيطة بالمدارس في مدينة العريش، في إطار جهودها لمكافحة الغش التجاري، وضمان السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين.

حملات مكثفة لحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة

وقام فريق من مديرية الصحة، بناءً على تكليفات من الدكتور رمضان توفيق، مدير الطب الوقائي بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بتنفيذ حملة تفتيشية على منافذ تداول الأطعمة والمواد الغذائية، لحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة مكبرة على محلات المواد الغذائية في مدينة العريش، خاصةً في المناطق القريبة من المدارس، وذلك لحماية الطلاب من المنتجات مجهولة المصدر.

إعدام 57 كيلو أغذية و10 لتر ألبان وتحرير 14 محضرا

وجاء في بيان لمديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضراً لمخالفات متنوعة، فيما تم إعدام 57 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة، بالإضافة إلى إعدام 10 لترات من الألبان الفاسدة، وأشار البيان إلى أنه تم المرور على 17 منشأة غذائية، وتم سحب 40 عينة أخرى للفحص والتحليل.

وأضاف بيان مديرية الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية ستواصل حملاتها لإحكام الرقابة على الآسواق، حفاظاً على المواطنين والطلاب، وذلك بتوجيهات من مديرية الصحة والسكان وتعليمات محافظ شمال سيناء.

رش وسط العريش بالمبيدات لمكافحة ناقلات الأمراض

من جهة أخرى، قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا في مدينة العريش، بتغطية حي شرق المدينة، بدايةً من منطقة «علي بن أبي طالب» حتى مسجد «القرماني»، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك ضمن فاعليات حملة الحصاد الصيفي.

كما تم تغطية محطة الصرف الصحي الرئيسية في ضاحية «الجيش» بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بمدينة العريش، تحت إشراف صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة.