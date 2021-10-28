«الصحة» تنفي ظهور أعراض خطيرة على المواطنين بعد تلقي اللقاحات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا المستجد في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح بلغ 24 مليون مواطن، متابعا أن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية غريبة أو خطيرة حتى الآن وجميعهم بخير.

الصحة: ننتظر هيئة الدواء لإعطاء اللقاحات للمواطنين

وتابع المصدر، أن وزارة الصحة والسكان تنتظر حاليا موافقة هيئة الدواء لإيجازة إعطاء لقاح فايزر للأطفال من عمر 16 لـ18 عاما، لافتا إلى وجود طلاب بالجامعات حتى الآن لم يحصلوا على اللقاح، نظرا لأن أعمارهم لم تكمل الـ18 عاما، مؤكدا على أن لقاح فايزر الوحيد الذي سيتم إعطاؤه للطلاب، وجدد المصدر دعوته للمواطنين بأهمية أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة.

معدلات الوفاة بفيروس كورونا

وعن المنحنى الوبائي للفيروس، قال المصدر إن هناك ثبوت حاليا في معدل الإصابات ومن المتوقع الارتفاع مرة أخرى، وإصابات الموجة الرابعة للفيروس متوسطة ومعظمها عزل منزلي، وعن معدلات الوفاة للفيروس، قال المصدر ثابتة ومممتازة عن باقي الموجات السابقة نظرا للإقبال على التطعيم بلقاحات كورونا «الناس بقى عندها وعي بأهمية اللقاحات».

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، ووفقا لآخر مستجدات صادرة عن الوزارة سجل أمس خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276358 حتى اليوم.