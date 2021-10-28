وزير التموين يكشف موقف السلع الأساسية والرصيد الاستراتيجي بعد قليل

يعقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيا بمقر ديوان الوزارة، للكشف عن تحركات التموين في التعامل مع ملف أرتفاع الاسعار عالميا، وزيادة التضخم عالميا، والآليات التي تعمل عليها الوزارة للتحرك في شأن تأمين مخزون السلع الأساسية وتوفير رصيد استراتيجي.

التموين تكشف عن السلع التي ارتفعت أسعارها

وكان الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، كشف في تصريحات سابقة، عن مخاوف من ركود في الأسواق العالمية، موضحا أنّ هناك سلعا زاد سعرها الضعف، ومنها الفول وزيت الصويا.

الدولة تدرس إمكانية تثبيت سعر عدد من المنتجات في تعاقدتها الخارجية مع المنتجين

وتابع أنّ الدولة تدرس إمكانية تثبيت سعر عدد من المنتجات في تعاقدتها الخارجية مع المنتجين، حيث إنّ مصر أكبر دولة في العالم استهلاكا واستيرادا للأقماح، وزادت السعة التخزينية من القمح عبر صوامع الوزارة من مليون طن إلى 3.4 مليون طن.

العشماوي: أسعار تكلفة المنتجات تغيّرت بعد كورونا

وشدد العشماوي على أنّ ارتفاع أسعار البترول والوقود عالميا سيكون له تأثير على أسعار مجموعة من السلع في مصر، مؤكدًا أنّ أسعار تكلفة المنتجات تغيّرت بعد فترة توقف الإنتاج في ظل أزمة فيروس كورونا، ووفقا للسوق الحر الذي يعيشه العالم فالمسألة عرض وطلب، وإذا حدث وارتفع الطلب على السلعة يرتفع سعرها.

وتشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميًا، على مديريات التموين ‏بالمحافظات لشن حملات على منافذ الصرف، للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها، مع التفتيش والرقابة على الأسعار في الأسواق، كما تستعد الوزارة لصرف مقررات نوفمبر التموينية بدءا من الإثنين المقبل في منافذ البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.