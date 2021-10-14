يبحث الكثيرون عبر مواقع محرك البحث جوجل، عن الشروط الكاملة لتنزيل المواليد على بطاقة التموين 2021، حيث يسعى كثير من المصريين لتنزيل المواليد على بطاقات التموين، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح الباب أمام المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، لإضافة أفراد جدد.

الشروط الكاملة لتنزيل المواليد على بطاقات التموين 2021

وأعلنت البوابة الرقمية لدعم مصر عن الشروط الكاملة لتنزيل المواليد على بطاقات التموين 2021، والتي جاءت كالتالي:

-يتاح إضافة الأفراد على البطاقات التموينية حاليًا، من مواليد أعوام من 2005 حتى 2015 فقط.

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ تنزيل الأفراد متاح حاليًا على بوابة مصر الرقمية للأسر التي ينطبق عليها مسمى «الأسر الأولى بالرعاية»، والتي يحددها الدخل الشهري للأسرة سواء كان الدخل في صورة راتب شهري أو معاش شهري.

الأسر المستحقة لإضافة المواليد جدد على البطاقة التموينية:

وعن المعيار المحدد للأسر التي يحق لها إضافة الأفراد للبطاقة التموينية حاليًا، جاءت عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

- الأسر التي لديها بطاقات تموينية ولا يزيد الراتب الشهري لرب الأسرة لها عن 2400 جنيه.

- أي أسرة لديها بطاقة تموينية ولا يزيد معاش رب الأسرة على 1500 جنيه.

- أي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ولا تمتلك بطاقة تموين يحق لها استخراج بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد عليها.

4 أفراد الحد الأقصى للبطاقة التموينية:

وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، من ضمن الشروط لقبول أيضا لقبول إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، هي أن الحد الأقصى للبطاقة التموينية محدد بأربعة أفراد للبطاقة الواحدة.

وأوضح المصدر، أن البطاقة يجب ألا يزيد أفرادها عن (الزوج والزوجة و2 من الأبناء) أو (الزوجة و3 من الأبناء حل عدم وجود الزوج) أو (الزوج و3 من الأبناء حال عدم وجود الزوجة).