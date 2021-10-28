وزير التموين: الرغيف اللي بيتباع بـ50 قرش معمول من دقيق مسروق

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الرغيف الذي بياع في الشارع بـ«نصف جنيه»، يُصنع من الدقيق المسروق من الدعم، مطالبا بإعادة النظر في الدعم المقدم للخبز.

وعن توقيت إعلان عن سعر رغيف الخبز الجديد، قال وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان عام الوزارة قبل قليل: «عندما نصل إلى دراسة متكاملة حول منظومة الخبز الجديدة، سنعلنها للرأي العام».

وزير التموين: سعر رغيف الخبز ما زال «5 قروش» حتى الآن

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ رغيف الخبز المدعم ما زال يُباع للمواطن بسعر 5 قروش، رغم أنّ تكلفته تتراوح بين 64 لـ65 قرشا، مشيرا إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة للدولة للعام المالي 2021/ 2022، خلال 7 سنوات بنحو 47.9 مليار جنيه، وبلغت 87.3 مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال موزانة 2014 /2015.

المصيلحي: رغيف الخبز يتكلف أكثر من 65 قرشا

وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 72 مليون فرد (67.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، و4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا)، بحسب وزير التموين.