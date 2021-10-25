رئيس جامعة دمنهور: تنسيق كامل مع المحافظة لتحقيق «رؤية مصر 2030»

أشاد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الاثنين، بالدعم الدائم لمحافظ البحيرة، مشيراً إلى أن هناك تعاون مستمر بين الجامعة والمحافظة، حيث تحرص الجامعة على دعم كافة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظة، بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية.

رئيس جامعة دمنهور: الجامعة بيت خبرة لدعم مشروعات التنمية

وتابع رئيس جامعة دمنهور أن إمكانيات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة البحيرة، كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، في دعم الجامعة للاضطلاع بدورها في خدمة المجتمع، بما يدعم تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

محافظ البحيرة: جامعة دمنهور مرجع علمي يشمل جميع التخصصات

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أن جامعة دمنهور تُعتبر مرجعاً علمياً يشمل كل التخصصات، وبيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.

المساهمة في بناء الشباب

وأكد «آمنة» على أهمية دور الجامعة، التي ساهمت في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيراً إلى أن الجامعة، بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حالياً للمساهمة في ترسيخ مكانة محافظة البحيرة الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

وأضاف المحافظ أن جامعة دمنهور كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها خلال المرحلة الحالية، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.