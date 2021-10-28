السحب الرعدية الممطرة تصل مصر.. و«الأرصاد» تعلن موعد ذروة التقلبات

حالة من الترقب تشهدها جميع محافظات مصر خلال الأيام الحالية، بعد أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أمس، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وتمتد حتى شمال الدلتا والقاهرة والكبرى ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بدءا من السواحل الشمالية وحتى جنوب الصعيد، ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة بنسبة 20 إلى 30% على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم الخميس، وتستمر الأمطار الخفيفة حتى غدا الجمعة.

وصول السحب الرعدية الممطرة للسواحل الشمالية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، موضحة بالصور من الأقمار الصناعية، دخول السحب الرعدية الممطرة أقصى سواحلنا الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على السواحل الشمالية مع مرور الوقت، حيث يتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

موعد ذروة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنّه من المتوقع أن يكون هناك تقلبات في حالة الطقس تبدأ السبت المقبل، ويتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، وتمتد حتى شمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار بنسبة 50 إلى 60%.

ووجّهت الهيئة العامة تحذيرها للمواطنين، باتخاذ الحذر لمواجهة الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، كما وجّهت عدد من النصائح للأشخاص عند قيادة السيارات حال سقوط الأمطار تجنبا لحوادث الطرقات.