طريقتان لاستلام خط محمول لمستفيدي «تكافل وكرامة» بـ15 جنيها أو بالمجان

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الخط الساخن الذي خصتته الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين 15044 ذوي الهمم، والرد على استفساراتهم، والذي من خلاله يمكن معرفة كيفية الحصول على خط موبايل مجاني، لمستفيدي «تكافل وكرامة»، وذلك في إطار التواصل مع الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي.

خطوات استلام شريحة المحمول لمستفيدي تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن، على أنه يمكن استلام خط المحمول لمستفيدي تكافل وكرامة البالغ عددهم نحو 3.8 مليون مستفيد من خلال من خلال الرابط https://tk.te.eg/، واتباع الخطوات التالية:

- يمكن الحصول عليه من فروع شركة we، دون أي مصاريف.

- يمكن إرسال كلمة «خط» على 1442 واستلامه في المنزل بـ15 جنيها.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه على الخط دقايق ورسائل مجانية وباقات شهرية، كما يتم المحاسبة بأقل أسعار مكالمات ورسايل وانترنت، مشيرة إلى أنه لا يحق لحاملي الخطوط من مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التنازل أو بيع الخطوط لغيرهم.

خطوات التصرف حال فقدان شريحة المحمول

وناشدت التضامن، مستفيدي تكافل وكرامة، بالتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، في حالة فقدان شريحة خط التليفون المحمول أو في حال تلفها أو سرقتها، حيث يقوم بتقديم إثبات هوية وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانا بالكامل.

قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، إلى أن هناك نحو 3.8 مليون أسرة، مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بتكلفة إجمالية تتعدى المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مؤكدة على أنه يتم منح 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا للأيتام، كما يتم صرف نحو 500 جنيه شهريا لمستفيدي «تكافل».

ولفتت إلى أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي، تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق.