هل يتوقف صرف «تكافل وكرامة» حال التوظيف لدى الغير؟.. «التضامن» تجيب

أكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يقيس نفسه بمستوى دخل الأسرة، لافتة إلى أنَّ الوزارة من خلال برامجها تشجع الأسر على العمل، قائلة: «في حالة إذا كان الشخص يحصل على دخل من عمله 3 أضعاف دعم تكافل وكرامة والذي يقدر بنحو 500 جنيه شهريا، سواء كان توظيف ذاتي أو توظيف لدى الغير، أو أي نوع من أنواع المشروعات، فإنَّه لا يستحق الدعم، لكن اذا كان يعمل بمبلغ صغير، وفي بداية طريقه يتمّ الوقوف بجواره واستمرار دعمه لاستكمال طريقه».

القباج: تكافل وكرامة لا يشجع الناس على الكذب وتقول «مبنشتغلش»

وتابعت وزيرة التضامن، خلال إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير»، بقرى حياة كريمة» أنَّ «تكافل وكرامة، لا يشجع الناس على أنَّها الكذب، وادعاء عدم العمل أو امتلاكها وظيفة، ولا أن تكف عن العمل من أجل الحصول على تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن الدولة ستعرف من يعمل ، وستأخذ منه ما أخذه بأثر رجعى فى حالة عدم استحقاقه لـ«الدعم النقدي» .

من يأخذ مشروع لن يتوقف الدعم عنه حتى يصبح لديه موارد

وأوضحت القباج، أنَّ العمل ليس معناه وقف دعم «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنَّه يتم التشجيع على العمل وإنشاء المشروعات، «من يستطيع العمل لن نقف الدعم عنه حتى يقف على قدميه، ويصبح لديه موارد، حتى يعيش حياة كريمة هو وأسرته».

معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة كالتالي:

- استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

- عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.