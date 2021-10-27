«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن موانع صرف تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تتعدى المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مشيرة في تقرير لها إلى أنه يتم منح 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا للأيتام، كما يتم صرف نحو 500 جنيه شهريا لمستفيدي «تكافل».

موانع صرف «تكافل وكرامة»

وأجابت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أبرز أسئلة المواطنين المتعلقة بموانع «تكافل وكرامة» كالتالي:

- هل يتوقف صرف تكافل وكرامة في حالة توظيف المستفيد؟

في حالة إذا كان الشخص يحصل على دخل من عمله 3 أضعاف دعم تكافل وكرامة والذي يقدر بنحو 500 جنيه شهريا، سواء كان توظيف ذاتي أو توظيف لدى الغير، أو أي نوع من أنواع المشروعات، فإنَّه لا يستحق الدعم، لكن اذا كان يعمل بمبلغ صغير، وفي بداية طريقه يتم الوقوف بجواره واستمرار دعمه لاستكمال طريقه.

- هل يؤثر إنجاب أكثر من طفلين على دعم «تكافل وكرامة»؟

- الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يُصرف لطفلين فقط حتى لو أنجبت الأسرة 6 أطفال، فلن يتم دعم سوى اثنين، حتى يتم دعم كل الأسر لتحقيق العدالة الاجتماعية.

- هل يؤثر زواج البنت قبل 18 سنة على صرف «تكافل وكرامة»؟

تم إضافة شرط عدم الزواج المبكر للفتيات «القاصرات» قبل 18 سنة، وذلك للأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

- هل يحق لمالك الأرض الزراعية الحصول على دعم «تكافل وكرامة»؟

حددت وزارة التضامن موانع صرف الدعم النقدي للأشخاص التالية:

- ملكية أرض زراعية لمن يمتلك نصف فدان فأكثر.

ـ يمنع صرف الدعم لمن يستأجر فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ إذا امتلك عقار أو أكثر بخلاف السكن يتم منع الدعم، أو محل تجاري أو أكثر.

ـ الحصول على معاش قطاع خاص أو حكومي.

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة، أو العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، أو امتلاك مشروعات خاصة.

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين أو خلاط بناء.

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.