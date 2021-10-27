«التنمية المحلية»: الشرقية أكثر المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن محافظة الشرقية أكثر المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى أن الوادي الجديد الأكثر تعديا بالبناء.

إزالة 2194 تعديا على أراض زراعية بمساحة 6730 فدانا

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات حتي نهاية يوم الخميس الماضي شهدت إزالة 2194 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة، بمساحة حوالي 6730 فدانا.

«قاسم»: إزالة 7155 حالة تعد على أراضي الدولة

وأوضح أنه بالنسبة للتعدي على أراضي الدولة بالبناء فقد تم إزالة 7155 حالة، ما يعادل 993 ألف متر مربع، مضيفا « في البيان الإحصائي للمرحلة الأولى من الموجة الـ18، واللي انتهت في بداية الشهر، تم استرداد 3.7 مليون متر مربع، إضافة إلى 22 ألف فدان من الأراضي الزراعية».

وأكد أن قوات إنفاذ القانون تتعاون مع كل الوزارات المعنية، مثل التنمية المحلية والري والزراعة والموارد المائية، وكل الأجهزة المعنية في الدولة، فالجميع مع قوات الأمن على قدم وساق لإرجاع هيبة الدولة واسترداد حق الشعب من القلة مغتصبيه.

وأشار إلى أن كل الأراضي التي سيتم استردادها ستعود إلى جهات الولاية التابعة لها، وبالتالي هناك تنسيق مع تلك الجهات المختلفة من أجل الإدارة الاقتصادية لتلك الأراضي بعد استردادها، «واخدين تكليف خلال 6 شهور بإنهاء كل حالات التعديات».