جهود مكثفة بالشرقية لمنع تداول حبوب الغلة القاتلة بشكل عشوائي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة الإجراءات المتخذة للحد من تداول أقراص «فوسفيد الألومنيوم والزنك»، المعروف بإسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية لغير المختصين وذلك لخطورتها على حياه المواطنين وتزايد حالات التسمم والوفاة بسبب اإستنشاق الأبخرة المتصاعدة منها.

تجريم تداول أقراص«فوسفيد الألومنيوم»

وأكد محافظ الشرقية تجريم تداول أقراص «فوسفيد الألومنيوم»، المعروفة باسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، والسماح فقط باستخدامها بمعرفة الشركات المختصة للقيام بعملية تبخير مخازن الغلال والصوامع وذلك تحت إشراف وزارة التموين، مؤكداً ضرورة الإعلان الرسمي عن الشركات التي ستقوم بتلك الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تشكيل مجموعات لعلاج السموم والإدمان

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تم تشكيل مجموعات عمل برئاسة الدكتور أحمد عمر مستشار مديرية الشئون الصحية لعلاج السموم والإدمان وبالتنسيق مع الإدارات الصحية ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية لعقد ندوات تثقيفية للمواطنين والعاملين لتوعيتهم بخطورة استخدام حبوب الغلة تجنبا لتعرضهم للتسمم بغاز الفوسفيد المنبعث من أقراص التبخير والتي تؤدي إلي الاحساس بالأرق والتعب الشديد وحدوث انخفاض في ضغط الدم وفشل في التنفس لافتا الي انه تم تنفيذ 15 ندوة بالمستشفيات العامة بنطاق المحافظة وكذلك لطلبة جامعة الزقازيق بكليات العلوم والصيدلة والزراعة والتربية النوعية .

ومن جانبه استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة الإجراءات التي إتخذتها المديرية لمنع إستخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم دون ضوابط وشملت عقد 5 ندوات ارشادية بالاشتراك مع كلية الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات بمقر المديرية وادارة الزقازيق الزراعية للتوعية بخطورة استخدام أقراص حفظ الغلة والآثار المترتبة على ذلك واستعراض دور الرقابة على المبيدات في منع تداول هذه الأقراص وتم عقد 6 ندوات للعاملين بالإدارات الزراعية للتوعية بخطورة استخدام حبوب التبخير.

تنفيذ ندوات لتوعية العاملين والمزارعين بمخاطر حبوب الغلة

وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء أقسام الرقابة بالإدارات والمكاتب الزراعية بتنفيذ ندوات لتوعية العاملين والمزارعين بمخاطر هذه الحبوب وكيفية الاستخدام الأمثل لها في الحفاظ على الحبوب المخزونة.

شن حملات تفتيشية

وأشار إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بشن حملات تفتيشية بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية على محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات بالقري والمراكز اسفرت عن ضبط 70 أمبول و3300 جم من مبيد الكيويكفوس 57 % (حبوب الغلة) وتم تحرير المحاضر 12/27 و13/29 و14/29 و12/64 و4/3 و5/3 أحوال مسطحات.