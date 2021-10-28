مستثمري العاشر تبحث مع سفير كازاخستان زيادة الاستثمارات بين البلدين

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الخميس، بمقرها سفير كازاخستان في القاهرة «خيرات لام شريف» مع وفد من السفارة يضم سكرتير أول السفارة ومساعد السفير لمدينة العاشر من رمضان، لبحث أوجه التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الذى أبدى تطلعه إلى مزيد من التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين مصر وكازاخستان.

«العاشر من رمضان» تمتلك 6 آلاف مصنع.. و30% من إجمالي صادرات مصر

وأوضح عارف بأن مدينة العاشر من رمضان، تضم كافة الأنشطة الصناعية في مختلف المجالات بتكنولوجيا عالية وتضم المدينة قرابة 6 آلاف مصنع وتساهم بقرابة 30% من إجمالي صادرات مصر.

وأكد خيرات لام شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة على تطلع دولته إلى الدخول في شراكات استثمارية كبرى مع جمهورية مصر العربية، على كافة المستويات، كما جرى استعراض فيلما تسجيليا حول القدرات والإمكانيات التي تملكها كازاخستان أمام مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان.

وأعلن سفير كازاخستان، عقد منتدى اقتصادي في مدينة الغردقة يجمع عدد كبير من المستثمرين من دولته مع عدد كبير من المستثمرين المصريين على رأسهم مستثمري العاشر من رمضان، واتفق الطرفان خلال الاجتماع على صياغة بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان للبدأ في توطيد التواصل بين الجانبين على أرض الواقع، والبدء في تبادل المعلومات بين الجانبين.

وحضر الاجتماع من جانب جمعية المستثمرين والجهات التنفيذية كلا من أيمن رضا الأمين العام للجمعية، ومحمود سلطان أمين الصندوق، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى المهندس علاء الحضري نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

واشتملت زيارة وفد كازاخستان لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، لعدد من المصانع الكبرى بالمدينة أبرزها زيارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان المملوكة للسيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الدكتور سمير عارف، بالإضافة إلى شركة سايبس للبويات وشركة مطاحن الصفوة.