إزالة الإشغالات بمدينتي العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة (صور)

شن جهازا مدينتي العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهازين وشرطة التعمير والمرافق، وفي إطار التصدي لأي مخالفة أو تعد لتغيير النشاط.

وقال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحى الثالث، كما تم رفع الإشغالات و التعديات بالحي الـ16.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت أيضًا من رفع الإشغالات والتعديات أمام المحال والكافتيريات المخالفة بالأحياء الأول والثاني والثالث، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية «مركز المدينة» ومنطقة صيدناوى والطرق الرئيسية والفرعية.

وفى ذات السياق، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن إدارات التنمية والأحياء والأمن بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير، قامت بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات بمنطقة «ابنى بيتك» وطريق دجلة، بجانب تنفيذ 15 قرار إزالة ومصادرة الإشغالات بالطرق.

وأكد رئيسا جهازا مدينتي العاشر من رمضان و أكتوبر الجديدة، استمرار الحملات لتحقيق الانضباط وظهور المدينتين بالشكل اللائق بهما، ومنع الظواهر العشوائية.