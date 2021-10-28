برنامج تدريبي للأخصائيين الرياضيين على إصابات الملاعب بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا للأخصائيين الرياضيين والمدربين في إصابات الملاعب، بمشاركة 50 أخصائيا رياضيا ومدرب بمراكز شباب وأندية المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، وذلك بقاعة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

50 متدربا يشاركون في البرنامج التدريبي

قال الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بالمحافظة، إن فعاليات التدريب بدأت بالحديث عن إصابات الملاعب والتغذية الرياضية، وخاصة المفاصل «الركبة، الأنكل، الحوض، المنشطات والمقويات، إصابات الغضاريف والأربطة بأنواعها ، الكسور وإصابات العظام والجهاز الحركي الأمراض العامة المؤثرة في اللياقة البدنية والقدرة على بذل مجهود»، كما تناولت أكثر أنواع الأشعة التشخيصية استخداما ومتى يجب اللجوء إليها في حالات إصابات الرأس، إصابات العضلات والأوتار إصابات العمود الفقري، الجروح بأنواعها وكيفية التعامل معها المؤثرات النفسية والإعداد النفسي للرياضيين.

وأوضح «عكاشة»، أن الدورة التدريبية موجهة إلى أخصائي الإصابات الرياضية والتأهيل الرياضي، وإلى طلاب وخريجي كليات التربية الرياضية، والمهتمين بالعمل في مجال علاج إصابات الملاعب، حيث يهدف إلى تدريب المشاركين وصقل خبراتهم في مجال إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي، حيث يستعرض أنواع إصابات الملاعب وأسبابها وطرق التعامل معها والعلاقة بين الجوانب النفسية والإصابات الجسيمة.

واختتم التدريب بتسليم المتدربين من الأخصائيين الرياضيين شهادات إتمام الدورة التدريبية بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.