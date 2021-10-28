«العلوم الصحية»: لدينا 450 شهيدا وأكثر من 10 آلاف مصاب بسبب كورونا

أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، الدور الوطني الكبير الذي يقوم به العاملين في مهن العلوم الصحية، في مواجهة وباء كورونا، وأنهم يتحملون المسؤولية في كافة الميادين منذ ظهور الفيروس في العالم أوائل عام 2020.

وأوضح «السبكي» إن المصابين بكورونا في مهن العلوم الصحية تخطى الـ10 آلاف، بينما سقط 450 شهيدا متأثرين بالفيروس، وهم من يجرون الفحوصات كاملة للمريض من أشعة وتحاليل، كما أن أول من يستقبل الحالات هم المراقبين الصحيين وغيرهم من الفنيين وأخصائي التسجيل الطبي، كما تقع على مسؤولياتهم الترصد الوبائي للفيروس وكافة الأمراض المعدية، ويتعاملون مع أشخاص قد يكونوا مصابين بالعدوى، بينما لا تظهر عليهم آية أعراض، مما يعرض القائمين بالإجراء لخطر الإصابة.

تكريم أسر شهداء نقابة العلوم الصحية

وشكر نقيب العلوم الصحية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تكريمه مؤخرا لأسر أبناء شهداء العلوم الصحية، مؤكدا على أن ذلك يعبر عن اهتمام الدولة لتكريم وتخليد أسماء من ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن، خاصة في ظل إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع والميادين وغيرها، لتظل أسماءهم محفورة في ذاكرة تاريخ الوطن.

وأكد حسن أبوالنجا، نقيب العلوم الصحية بالغربية، على أن محافظ الغربية وجه الدعوة للنقابة، لتكريمها وتكريم شهداء المهنة، مع نقابات أخرى هي أطباء الأسنان والصيادلة والتمريض، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وخلال كلمته أكد «أبوالنجا» على الدور الهام الذي يقوم به أبناء العلوم الصحية، من أشعة ومختبرات طبية ومراقبين وتسجيل طبي وصيانة الأجهزة وتركيبات الأسنان والرعايات الحرجة والخدمات الإسعافية، والتثقيف الصحي والتغذية وغيرها، ودور كل منهم في التصدي لوباء كورونا.

وقال إن اسم الشهيد الأول الذي تم تكريمه هو رشدي أبوزيد الصاوي، فني أشعة بمركز قلب المحلة الكبرى، والثاني هو محمد رجب إبراهيم سنطباي، مفتش أغذية بإدارة قطور الصحية.

التبرع بالمستلزمات أثناء أزمة كورونا

كما عرض دور النقابة الداعم لأبناء المهنة، وتحفيزهم والتبرع لهم بالمستلزمات وقت الأزمة، ومشاركة الجهاز التنفيذي يدا بيد في تخطي الأزمة تحت شعار «نحن فداء الوطن».

وأشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجهود الفريق الطبي في مواجهة كورونا، وخص بالذكر العلوم الصحية والتمريض، باعتبارهم الصفوف الأولى التي تواجه المرضى والمصابين، مشيراً إلى أنه لا تكفي أي تحية ولا تكريم لتقدير ما قدمه شهداء الجيش الأبيض في سبيل الوطن، ويأتي ذلك تقديرا لتضحياتهم التي لا تقل عن تضحيات الجيش النظامي في عظمتها، حيث أنهم يقوموا بمقاومة فيروس غير مرئي بصحتهم وعافيتهم ووقتهم دون تردد أو تهاون، وأن أقل شيء يمكن أن تقدمه المحافظة، هو تقديم كل التحية والإجلال لهم ولأسرهم.

وحصلت «صحة الغربية» على جائزة التميز الحكومة الأولى والثانية لمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، مما يشير لنجاح المنظومة بالمحافظة.

التعاون مع النقابات لتجاوز التحديات الراهنة

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الحصة بالغربية، على جهود الفرق الطبية، مؤكدا على التعاون مع جميع النقابات لتجاوز التحديات الراهنة، حيث يؤثر الجميع مصلحة الوطن على أي مصالح شخصي، معبرا عن فخره واعتزازه بتكريم المحافظة والنقابة له، مما يدعو لمزيد من العطاء والتفاني في مواجهة الجائحة، مقدما تحيته لأسر الشهداء لأنهم هم من شجعوهم ووقفوا بجانبهم للدفاع عن البلاد ضد الوباء.

وفي النهاية تبادل محافظ الغربية الدروع مع نقباء العلوم الصحية والأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض.