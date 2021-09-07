هل يوجد تكليف لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية؟.. «التعليم العالي» توضح

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي عن إمكانية وجود تكليف لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتي توجد بجامعتي بني سويف والمنوفية، مشيرًا إلى إجراء دراسات مكثفة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع الجامعتين لبحث تكليف خريجي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في وقت قريب، خاصة بعد تزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول وجود تكليف لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أم لا.

توفير فرص عمل لخريجي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكليف خريجي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على توفير فرص عمل متميزة لهؤلاء الطلاب، موضحًا أن هذه النوعية من الكليات تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل بشكل متميز، من خلال صقل مهاراته في مختلف التخصصات الطبية.

تحديث مقررات الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وتابع المصدر، أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بها تخصصات نادرة ودقيقة، وتعتمد الدراسة بالكلية على التطبيق العملي خلال فترة الدراسة، وذلك في المعامل المتخصصة التي تشمل مجموعة من الأجهزة الحديثة المواكبة للجامعات العاملية، لافتًا إلى أن الكلية حريصة بصفة مستمرة على تحديث مقرراتها الدراسية وفق النظم العالمية الدقيقة.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

- قسم تكنولوجيا التنفس الصناعي.

- قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- قسم تكنولوجيا البصريات.

- قسم تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- قسم تكنولوجيا الصحة العامة.

- قسم تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية.

- قسم تكنلوولجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- قسم تكنولوجيا رسم المخص.

نظام ومدة الدراسة لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف

- نظام الدراسة المتبع بالكلية هو نظام الساعات المعتمدة، في إطار الفصل الدراسي والدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية، والساعة المعتمدة هي وحدة قياسية تتألف من ساعة واحدة من المحاضرات النظرية أو ساعتين للدورس العملية، وأربع ساعات للتدريب الميداني.

- يجتاز الطالب 130 ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

- الفصل الدراسي العام يتكون من خمسة عشر أسبوعًا.

- تسجيل المقررات الدراسية لأي فصل دراسي خلال الأسبوع الأول والثاني من بدء الفصل الدراسي عند استيفاء شروط التسجيل، وذلك بعد مواقفة مجلس الكلية على تحديد الحد الأدنى لعدد الطلاب اللازم لطرح المقرر الدراسي.