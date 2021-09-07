أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021، مؤكدا أن الكلية متاحة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، وتهتم بتأهيل الطالب للتعامل مع التقنيات الحديثة في المجال الطبي، وقد أعلن أسماء الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة.

تعرف على تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أمس، أن تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يختلف من جامعة بني سويف عن جامعة المنوفية، موضحا أن تنسيق جامعة المنوفية 349 درجة لطلاب شعبة علمي علوم و303 درجة لطلاب شعبة علمي رياضة، وتنسيق جامعة بني سويف هو 347 درجة.

شروط الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

- أن يكون تخصص الطالب في شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

- تقبل الكلية خريجي المعاهد الفنية الصحية وفق مجموعة من الشروط وهي:

1- ألا يتعدى السن وقت فتح باب التقديم 30 عاما.

2- ألا يكون قد مر على تخرج الطالب من المعهد أكثر من 10 أعوام.

3- أن يكون تقدير الطالب من المعهد جيد جدا على الأقل.

تعرف على أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 جامعة المنوفية

- قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية.

- قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- قسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي.

- قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

- قسم تكنولوجيا البصريات.

تعرف على نظام الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021

- تعتمد الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية على نظام الساعات المعتمدة.

- الدراسة بالكلية مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بنظام الفصلين.

- تدرس المقررات في صورة محاضرات وتطبيقات عملية وحلقات نقاشية وتدريبات معملية.

- التدريس باللغة الإنجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات باللغة العربية.