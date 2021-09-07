يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021، التي أعلنت عنها الكلية، في إطار استعدادها للعام الدراسي الجديد 2021-2022. وكان الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن عن الحد الأدنى للقبول بالكلية أمس، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021

وأكدت الدكتورة هيام عبد السميع، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية، أن مصروفات الكلية يتم تحديدها وفق عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في كل فصل دراسي ومجموع الفصلين، موضحة أنها تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأضافت «هيام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية، تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، مؤكدة أنها تشمل مجموعة من الأقسام دقيقة التخصص، التي تهتم بتنمية مهارات الطالب التكنولوجية، لافتة إلى أن الكلية في انتظار زيارة من المجلس الأعلى للجامعات للموافقة على بدء الدراسة في برنامج البصريات والرعاية التنفسية.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021 جامعة المنوفية

- قسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- قسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي.

- قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

- قسم تكنولوجيا البصريات.

- قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية.

تعرف على المواصفات العامة لخريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وعن المواصفات العامة لخريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، فهي:

- خريج برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية: تكنولوجي صحي لديه خلفية أكاديمية شاملة لتطور سوق العمل في المجال الصحي الخاص بتكنولوجيا المختبرات الطبية.

- خريج برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية: مهندس أجهزة طبية وقادر على إجراء الصيانة للأجهزة الطبية طبقاً لمعايير الجودة.

- خريج برنامج تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي: تكنولوجي صحي ملماً بالقوانين الفيزيائية للإشعاع.

- خریج برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان: خريج ذو كفاءة ومهارة عالية في المجالات المختلفة المساعدة لمهنة طب الأسنان من صناعة التركيبات الثابتة والمتحركة.