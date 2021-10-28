الانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر 

انتهت وزارة السياحة والآثار، من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria)، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية التي تم المرور عليها وإعادة تقييمها بهاتين المحافظتين قد بلغ حوالي 500 منشأة فندقية «فندق ومنتجع سياحي».

إعادة تقييم المنشىت الفندقية في الأقصر وأسوان

وأضاف أن اللجان مستمرة في عملها حاليا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم بدءًا من 1 نوفمبر المقبل، العمل وفقاً للقرار الوزاري الصادر مؤخراً بتطبيق حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية، وهو 28 دولارا للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم، والذي يتم بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

الارتقاء بالمقاصد السياحية المصرية

يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب مع المستوى العالمي.