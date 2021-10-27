«السياحة الثقافية»: المرممون أعادوا معبد الكرنك كما تركه رمسيس الثاني

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر شيء مهم، حيث رحب وزير الطيران، الطيار محمد منار عنبه، بعودة الطيران من شرم الشيخ والغردقة إلى الأقصر بعد تقديم طلب إليه.

الأقصر ستصبح العاصمة السياحية الأولى للآثار

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن التطور والازدهار الذي يحدث في الأقصر يُعد كلمة السر، كون الأقصر هي المتحف العالمي المفتوح، مؤكدًا أن الأقصر ستصبح العاصمة السياحية الأولى للآثار، إذ سيجري الاحتفال بطريق الكباش بالأقصر 4 نوفمبر المقبل.

مصر تعاملت بشفافية شديدة مع فيروس كورونا

وأشار لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن مصر تعاملت بشفافية شديدة مع فيروس كورونا، إذ جرى استقبال العديد من الطائرات السياحية، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القيادات بالدولة على ما قامت به وزارة السياحة والآثار من تطور وازدهار.

الطريق الملكي بالأقصر به 1700 كبش على الجانبين

وأوضح محمد عثمان، أنه بمجرد إعلان الزيارة من الأقصر لشرم الشيخ أصبح هناك طلبات طيران كثيرة، وسوف تجري زيادة عدد الطائرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الطريق الملكي بالأقصر يوجد به 1700 كبش على الجانبين، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية غير مسبوق، وهناك عملية ترميم بمعبد الكرنك لم تتم منذ 70 عامًا.

المرممون المصريون أعادوا معبد الكرنك كما تركه رمسيس الثاني

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: «المرممون المصريون أعادوا معبد الكرنك كما تركه رمسيس الثاني، وسوف يجري الاحتفال بطريق الكباش في 4 نوفمبر المقبل وقد تستمر لمدة أسبوع في كل المناطق الأثرية بالأقصر».