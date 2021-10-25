وزير السياحة يستقبل سفير الهند لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، Ajit Gupte، أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا على العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات.

مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند

وخلال اللقاء، تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة، لدفع مزيد من التعاون في هذا المجال، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.