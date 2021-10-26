العناني يلتقي مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي لتحديث استراتيجية السياحة

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير للسياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر والتي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وقد حضر اللقاء مساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، وأحد المستثمرين السياحيين.

تحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر

وأطلع بيت الخبرة الإيطالي، من خلال عرض تقديمي، الوزير على ما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسؤولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.

كما أطلع العناني، من خلال العرض بما سيقومون به من أعمال خلال الفترة القادمة ولقاءات مهنية مع المسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص لاستكمال الدراسات التي يقومون بها لتحديث هذه الاستراتيجية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة التجهيزات الخاصة بتنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القليلة القادمة لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

إطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر كان قد تعاقد على تحديثها الاتحاد المصري للغرف السياحة مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات.

وتهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.