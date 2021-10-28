شاهد: «المتهم بتصوير الفتيات في البروفة قالهم محدش بيشوف الصور غيري»

كان صاحب محل الملابس، الكائن بشارع فاطمة رشدي بالهرم، يراقب زبائن المحل من السيدات وهن داخل غرفة البروفة لتبديل ملابسهن، ويقوم بتصويرهن بهاتفه خلسة عبر «فتحة صغيرة» في أحد حوائط الغرفة، إلى أن ألقت قوات الأمن القبض عليه، ويكشف أحد شهود العيان لـ«الوطن» تفاصيل ما حدث.

صور عشرات السيدات في المحل

ويقول «محمد» أحد شهود العيان على الواقعة خلال حديثه لـ«الوطن» في بث مباشر، إن عشرات السيدات كن ضحية لصاحب محل الملابس المتهم، حيث تقصد كل منهن المحل لاختيار قطعة الملابس التي تنال إعجابها، ثم تدخل لغرفة «البروفة» لقياسها، ولا تعلم أن صاحب المحل يصورها شبه عارية في البروفة «كل اللي كانوا بيدخلوا عنده ناس محترمين واللي كنا نعرفه عنه إنه كويس».

صدفة كشفت المتهم

وبمحض الصدفة، وتحديدا أمس الأربعاء، دخلت فتاتان إلى محل المتهم، لشراء قطع ملابس، وأضاف أنه حال دخول إحداهما لغرفة تبديل الملابس «البروفة» كانت صديقتها تنتظرها خارج الغرفة، وارتابت الفتاة في وقفة المتهم خلف حائط غرفة تبديل الملابس أمامه مكتب يعلوه جهاز كمبيوتر شخصي «لاب توب».

وأكمل «محمد» أن الفتاة على الفور سألته عن سبب وجوده والكمبيوتر بالقرب من غرفة الملابس، فأجابها أن ذلك حتى يكون الأمر أكثر أمناً وهو يتابع سير الأمور ولكنها لم تقتنع برواية صاحب المحل، واستدارت حتى ترى ما يظهره جهاز الكمبيوتر وكانت المفاجأة والصدمة الكبرى حال رؤيتها لصديقتها تظهر على شاشة الجهاز.

صاحب المحل: «محدش بيشوف الصور غيري»

وأوضح «محمد» خلال حديثه: «البنت شافت صاحبتها وهى جوه البروفة، وقت ما كانت بتغير هدومها، اتصدمت وسألته عن اللي شافته قالها ما تخافيش محدش بيشوفها غيرى»، وأكد الشاهد أن الفتاة استغاثت بالمارة، حيث حضروا إلى المحل، وألقوا القبض على المتهم، واتصلوا بشرطة النجدة، والتي حضرت وضبطته.

زوج يكتشف فيديو لزوجته بالصدفة في المحل

وأشار الشاهد، إلى أن زوج إحدى السيدات تصادف تواجدها داخل المحل قبيل دخول الفتاتان، فحص الفيديوهات المحملة على جهاز المتهم، واكتشف أن زوجته من بين الضحايا اللاتي جرى تصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

وكان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا من فتاتين مفاده تجسس صاحب محل ملابس على إحداهن، بواسطة كاميرا ثبتها في إحدى زوايا غرفة تبديل الملابس «البروفا»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى جهات التحقيق التي تباشر إجراءاتها.