صاحب محل يمزق جسد سائق «توكتوك» أبلغ عن تجارته في المخدرات بالفيوم

مشادة كلامية بين صاحب محل منظفات، وسائق «توكتوك»، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، بين شابين في منتصف السوق بإحدى القرى التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، فهرع أحد طرفي المشاجرة إلى داخل محل جزارة بالقرب من مكان المشاجرة، واستل سكيناً وعاد إلى غريمه وشق بطنه على مرأى ومسمع من أهالي القرية، ثم مزق جسده بعدة طعنات، وفر هارباً، بينما سقط السائق مصاباً بجروح خطيرة، فهرع الأهالي لإنقاذه واستغاثوا بسيارة الإسعاف، لنقل المصاب إلى المستشفى.

بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين سائق توكتوك وصاحب محل منظفات، وقيام الثاني بطعن الأول وشق بطنه، انتقاماً منه بعدما أبلغ عنه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

الشرطة تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط شرطة مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة بقرية دار السلام بنطاق المركز، وتبينّ قيام عبد الرحمن جمعة طحاوي، 32 سنة، صاحب محل منظفات، بطعن وشق بطن محمود عطية محمد، 25 سنة، بسبب قيام الثاني بالإبلاغ عن قيام الأول بالاتجار في المواد المخدرة، وشنّ الشرطة حملة مساء أمس للقبض عليه، إلا أنّهم لم يتمكنوا من ضبطه لوجوده خارج منزله.

استل سكيناً وشق بطنه في منتصف الشارع

وقال شهود العيان بالمنطقة إنّهم فوجئوا باستيقاف صاحب محل المنظفات لسائق التوك توك في الشارع، ونشبت بينهما مشادة كلامية على أثر قيام السائق بالإبلاغ عن صاحب المحل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ثم هرع الأول إلى محل جزار بجوارهم، واستل سكيناً وطعن الثاني عدة طعنات وشق بطنه، وفر هارباً.

نقل المصاب لمستشفى طامية المركزي

وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.