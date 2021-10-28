مستثمرو السياحة: روسيا تبدأ تسيير رحلات لمرسى علم بعد فترة من التوقف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن العديد من شركات السياحة الروسية، بدأت في تسيير رحلات لمرسى علم، وذلك بعد حصولها على الموافقة من الجهات الروسية على بدء تشغيل رحلاتها لمرسى علم، بعد أن كانت الرحلات الروسية مقصورة فقط على القاهرة وشرم والشيخ والغردقة، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال شهر أكتوبر الجاري جيدة للغاية، وهناك حركة سياحية وافدة من مختلف دول العالم.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات السياحة من كل من روسيا وألمانيا وبولندا وسويسرا وأوكرانيا، تسير رحلات إلى مرسى علم حاليا، موضحا أن الحجوزات المستقبلية على المدينة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في ازدياد مستمر، لافتا إلى أن عدد الفنادق العاملة حاليا، تبلغ نحو 43 فندقا، من مجموع 71 فندقا تتواجد فى المنطقة من القصير إلى مرسى علم، مرجعا عدم فتح كل فنادق مرسى علم أمام السياح حاليا، إلى حاجة تلك المنشآت إلى موارد مالية للإنفاق على تكاليف التطوير وإعادة الهيكلة.

ايطاليا تبدأ في تسيير رحلات لمرسى علم

وأشار إلى أن إيطاليا، بدأت من الأسبوع الجاري في تسيير رحلات إلى مرسى علم، وذلك بعد فترة من التوقف، مشيرا إلى أن الرحلات الإيطالية لمرسى علم، سترتفع بشكل تدريجى خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحا أن الشركات الإيطالية ستبدأ الشهر المقبل في تسيير أعداد جيدة من الرحلات إلى شرم الشيخ، متابعا «الرحلات التى سيتم تسييرها لشرم الشيخ، يتم تسويقها حاليا للمواطنين الإيطاليين».

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، أن قرار الموافقة على رفع نسب استقبال النزلاء بالفنادق إلى السعة الاستيعابية القصوى، سيسهم فى استعادة القطاع السياحي لعافيته قبل جائحة كورونا، كما سيكون له تأثيرات اقتصادية كبيرة على المنشآت الفندقية والسياحية خلال الفترة المقبلة.