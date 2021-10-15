مستثمرو السياحة: تأجيل موسم الدراسة رفع نسب إشغال الفنادق بالصيف

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحرالأحمر، إن المواطنين المصريين ساهموا في إحداث انتتعاشة في إشغال فنادق المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ والغردقة، خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي، لافتا إلى أن وجود المصريين بالفنادق ساعد على الحفاظ على مستوى نسبة إشغال جيدة خلال فصل الصيف، موضحا أن هناك العديد من الفنادق خاصة فئة الـ 4 و5 نجوم، كانت نسب المصريين بها 70% في مقابل 30% للسياح الأجانب خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

تأجيل موسم الدراسة رفع نسب الإشغال

وأضاف لـ«الوطن» أن تأجيل موسم الدراسة حتى شهر أكتوبر الجاري ساهم في استمرار المصريين بالفنادق حتى نهاية فصل الصيف، مشيرا إلى أن بدء الموسم الدراسي بالجامعات والمدارس أدى إلى تراجع نسب المصريين بالفنادق خلال الشهر الجاري، بالمقارنة بما كانت عليها خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، موضحا أن السياحة الداخلية مهمة جدا، إذ ساهمت في استمرار الفنادق في العمل خلال جائحة كورونا التي تسببت في تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

ارتفاع أعداد السياح خلال الشهور المقبلة

وأوضح «فلا» أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج خلال الشهر الجاري جيدة إلى الآن، خاصة مع زيادة أعداد السياح الوافدين من دول أوروبا، وبالتحديد من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وبريطانيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة ارتفاعا في أعداد السياح القادمين لمصر وذلك في ظل زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم داخل مصر.

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر إلى أن جميع العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حصلوا على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ساهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم خلال الشهر الجاري.