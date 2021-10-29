حالة الطقس اليوم 29-10-2021.. أمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار في كافة الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار اليوم، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ بالدقهلية، دمياط، بورسعيد»، وتكون الأمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

كما يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20 % تقريبا، ومن المتوقع أيضا سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 20

مطروح 28 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 29 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 16

قنا 34 17

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 29 20