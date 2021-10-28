خروج ابن شاروخان بكفالة بعد 3 أسابيع في السجن

أصدر القاضي نيتين سامبر، قرار بقبول كفالة أريان خان ابن شاروخان، بعد القبض عليه واتهامه ببيع وحيازة مخدرات، وقد تم رفضها أكثر من مرة، واستمرار حبسه لمدة 3 أسابيع في سجن «آرثر» في مومباي، وتم عرض أريان على المحكمة العليا الهندية يوم الثلاثاء الماضي، ولم تستكمل المرافعة بل تم تأجيلها لأمس الأربعاء، ومن ثم إلى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، وتم قبول الكفالة بنهاية المطاف.

تفاصيل قبول كفالة ابن شاروخان

عقدت المحكمة العليا الهندية اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، جلسة للنظر في قضية أريان خان ابن شاروخان، لتورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات، وبعد أن تم امتداد المحاكمة منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى اليوم، تم قبول كفالته، بعد أن تم رفضها مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في يوم الثامن من أكتوبر من الشهر الجاري، والثانية في يوم 20 أكتوبر من الشهر الجاري.

وكان قد تم القبض على أريان منذ الثالث من أكتوبر من الشهر الجاري، بعد أن تم ضبطه بحوزة مواد مخدرة، على متن سفينة في شواطئ مومباي الساحلية، برفقة أصدقائه.

هجوم النجم ريتك روشان على القاضي نيتن سامبر

وعلى الصعيد الأخر، قام الفنان الهندي ريتك روشان بمهاجمة، القضاء الهندي أمس، من أجل التباطؤ في قبول كفالة أريان خان، ابن شاروخان، بعد اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة، وفقًا لما صرح منه في لقائه مع الصحفية الهندية فاي ديسوزا، بعد تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة لليوم.

وقد حضر الفنان ريتك روشان، محاكمة أريان خان، أمس، بالمحكمة العليا دوشيانت ديف، وبعد إعلان القاضي نيتين سامبر، تأجيل المحاكمة لليوم الخميس، شعر بالتذمر ريتك روشان وجميع الحاضرين، وشعر أن هناك تعمد لما يحدث مع أريان خان، حسب ما صرح به في لقائه مع الصحفية الهندية، فاي ديسوزا.

وقال ريتك روشان، أثناء لقائه الصحفي عقب المحاكمة، إن القاضي نيتين سامبر، قام من قبل بقبول الكفالة للعديد من المتهمين بقضايا مخدرات، فما أزمته مع ابن شاروخان.

وأضاف روشان، أن كانت الحقائق والدلائل والإثباتات تعطي الحق لقبول كفالته، وبالفعل أن هناك تعمد فهذا أمر مخزي ومحزن، لأن من قام بقبول كفالتهم من قبل وجد بحوزتهم مخدرات بينما أريان لم يتم ضبطه بشيء أو تم إثبات تعاطيه من خلال التحليل، كانت نتيجة التحليل سلبية.

وأشار روشان، إلى ما الداعي لرفض الكفالة، ومن ثم التأجيل، فالأمر غير واضح لفعل كل ذلك مع أريان، فأنا لا أعلم حقيقة تورطه، لكن هناك دلائل تثبت براءته ويتم تجاهلها، وقد دعم ريتك روشان أريان خان ابن شاروخان، بأزمته منذ البداية.