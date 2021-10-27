تأجيل محاكمة ابن شاروخان للغد.. و«سانجاي» يرد الجميل لنجم بووليود

أصدر القاضي نيتين سامبر، اليوم، قرارا باستكمال محاكمة «أريان خان» نجل الفنان العالمي شاروخان، بتهمة بيع وحيازة مواد مخدرة، غدا الخميس.

تفاصيل محاكمة ابن شاروخان في محكمة مومباي

وعقدت جلسة محاكمة اريان خان، اليوم، في محكمة مومباي العليا، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في جلسة الغد للمرة الثالثة، خروج اريان خان بكفالة بعد القبض عليه في 3 أكتوبر الجاري.

وأعرب النجم الهندي سانجاي دوت، أمس، في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية، عن تذمره من خذلان صديقه الفنان شاروخان في أزمته مع نجله، معربا عن استيائه من صمت العديد من الفنانين عن دعم اريان في أزمته، وخاصة بعد هجوم بعض القادة السياسين بشكل غير مباشر عليه، وتوجيه رسائل غير مباشرة لشاروخان بشأن فشله في تربية نجله.

دعم سانجاي دوت لـ شاروخان

وكان سانجاي دوت من أوائل نجوم بوليوود، والذين زاروا منزل شاروخان منذ القبض على نجله.

يذكر أن شاروخان كان من أوائل النجوم الذين دعموا سانجاي في أزمته عام 1994، بعد إلقاء القبض عليه، وتوجيه تهمة الإرهاب له بسبب حيازة بعض الأسلحة حينها، وتضامن معه كلا من سيف علي خان وأكشاي كومار بجانب دعم شاروخان له؛ لذا يشعر دوت بضرورة رد الجميل له لملك بووليود.

ويشار إلى أن هناك العديد من نجوم بوليوود، والذين دعموا ابن شاروخان في أزمته أيضا؛ وأبرزهم: «ريتك روشان، وسلمان خان، وسونيل شيتي».