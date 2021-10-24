وفد «التخطيط» وبنك الاستثمار القومي في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور)

أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، زيارة المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 والوقوف على ما تمّ إنجازه، ومعرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنًَّ المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف للآثار في العالم، وهو ما يساعد في إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر، موضحة أنَّ إجمالي المعتمد للمتحف بخطة العام المالي 2021-2022 يقدر بنحو مبلغ 4.1 مليار جنيه، وتمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بتأهيل أرض المشروع ومركز ترميم الآثار.

اعتماد 4.1 مليار جنيه للمتحف في 2021-2022

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، كما تمّ متابعة الأعمال التي سيتمّ الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي (الأعمال الهندسية للمشروع – قاعة عرض توت عنخ آمون).

وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة ساحة المسلة، والبهو وبه واجهات لمناطق استثمارية «بازار» ومطاعم»، والدور العلوى به سينما ومسرح ومركز تعليمي، والبهو العظيم الذي يحتوي القطع الضخمة مثل تمثال رمسيس، والدرج العظيم الذي يؤدي لقاعات العرض التاريخي وقاعة توت عنخ آمون، كما تفقد الوفد مبنى عرض مركب الملك خوفو خارج مبنى المتحف، إلى جانب زيارة مركز ترميم الآثار بحرم المتحف المكون من 6 معامل ترميم الىثار و20 معمل تحاليل وصيانة علاجية ووقائية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.