استعدادات عاجلة من «التضامن» قبل فصل الشتاء بشأن «أطفال بلا مأوى»

قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن، جرى التعامل مع نحو 17 ألف حالة من الأطفال بلا مأوى حتى 30 سبتمبر، مؤكدا دمج نحو 5 آلاف و40 طفلا حتى الآن.

وأشار مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل وخلافه، بجانب التعامل مع الأطفال المتواجدين مع أسرهم في الشارع.

تدريب الإخصائيين الاجتماعيين داخل دور الرعاية

وأكد اتخاذ جميع الاستعدادات العاجلة تحسبًا لأي تقلبات خلال فصل الشتاء، حيث أجريت صيانة كاملة للوحدات المتنقلة، وإجراء تدريبات مكثفة لفرق الشارع، كما جرى تدريب الإخصائيين الاجتماعيين داخل دور الرعاية، وتوفير الخامات اللازمة سواء للوحدات المتنقلة أو داخل المؤسسات من أجل التدريب المهني والأنشطة التأهيلية التي يجرى تدريب الأطفال عليها.

وأوضح مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، جرى تعليم الأطفال كيفية النظافة الشخصية، والتعامل مع الكبير والصغير والانتماء لوطنه، مشيرا إلى أن هناك 17 وحدة متنقلة تعمل على مستوى 13 محافظة وهم «القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد».

وأكد: «ظاهرة أطفال بلا مأوى متحركة، وتختلف من منطقة لأخرى، وترتبط بمناسبات دينية، والمناخ، في الصيف المدن الساحلية والمصايف يكثر فيها حالات أطفال بلا مأوى، كما تكثر في الموالد حيث يتمحور الأطفال في مناطق الموالد»، موضحًا أن هناك أطفالا بلا مأوى وعددهم قليل، وأطفال تواجدوا في الشارع لأسباب أخرى مثل التفكك الأسري.

ولفت إلى أن هناك دراسة، لزيادة أعداد الوحدات المتنقلة بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث جرى تقييم الوحدات الفترة الماضية.