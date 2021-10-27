كيف تتصرف إذا ضاعت بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. التضامن توضح

أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشاكل الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة تحول مباشرة للخط الساخن 15044 المخصص لتلقي تلك الشكاوى، لافتة إلى أن وزارة التضامن تعمل على حل أي مشاكل وظيفية، كما ترسل المشكلات المتعلقة ببطاقات الخدمات المتكاملة إلى الشركة المتعاقد معها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين حول كيفية التصرف حال ضياع بطاقة الخدمات المتكاملة.

شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة

ولفتت القباج، خلال فيديو بثته على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن، أنه جرى التعاقد مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل للعمل على حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تزامنا مع إطلاق المرحلة الثانية، أن هناك العديد من المزايا لبطاقة الخدمات المتكاملة، تتمثل فيما يلى:

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملها لحاملها، خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- يمكن لذوى الإعاقة حامل البطاقة، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

مستندات التقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت التضامن، إلى أن البطاقة تجدد كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما الحالات غير المستقرة يرصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي، لافتا إلى أن هناك عدة مستندات للتقدم لاستخراج البطاقة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون سن 16 سنة.

- عدد 3 صورة فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.