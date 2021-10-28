«التضامن»: تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% خلال 2019 - 2020

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب التعاون بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وأضافت «القباج»، أن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الجائحة، كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7% في 2019/2020، مقابل 32.5% في 2017/2018، نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بالأردن، حيث أكدت أن الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.

تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع الأشقاء العرب

وأوضحت أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع أشقائها العرب، خاصة فيما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر إتاحة التجربة المصرية في مجال تطوير وتحديث شبكات الحماية الاجتماعية للاستفادة منها عربيا.

مصر تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

ولفتت إلى تجاوز مصر كل تلك الأزمات بفضل تبنيها برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم مساعدات مالية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة، للتخفيف من آثار الجائحة على تلك الفئات.

السعودية تستضيف القمة العربية ديسمبر المقبل

وأضافت أن مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتحسين الأوضاع الاجتماعية كان محور المناقشات التي عقدتها خلال مشاركتها في الدورة العادية الـ 76 للمجلس التنفيذي، وحضرها وزراء من مصر والأردن والبحرين والجزائر واليمن، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن جهود الجامعة العربية للإعداد والتحضير للقمة العربية العادية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.