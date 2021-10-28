توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية والعظمى تصل لـ37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتتكون كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما يوم السبت، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أكتوبر

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة فهي على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.