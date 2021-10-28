متحف شرم الشيخ الجديد يعلن عن مفاجآت للزوار ووسائل الإعلام

أعلن الدكتور محمد حسانين، مدير متحف شرم الشيخ الجديد في محافظة جنوب سيناء، أن المتحف سوف ينظم احتفالية كبرى يوم الاحد المقبل، بمناسبة مرور عام على افتتاحه، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لإقامة احتفالية بهذه المناسبة، خاصةً أن الافتتاح جاء أثناء جائحة كورونا.

مفاجآت للزائرين بمناسبة ذكرى افتتاح متحف شرم الشيخ الجديد

وقال مدير المتحف إن الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لمتحف شرم الشيخ الجديد أعلنت عن مفاجآت يوم الأحد المقبل، خاصةً للسائحين ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هناك عرض لأبرز الأعمال التي جرت في المتحف خلال عام، مع فيديو يوضح الأعداد التي توافدت على المتحف خلال العام الأول لافتتاحه.

وأضاف أنه جرى توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات والمهتمين بمجال المتاحف لحضور الاحتفالية المقررة يوم الأحد المقبل.

تعرف على هدايا متحف شرم الشيخ

قال مدير المتحف إن الهدايا التي أعلن عنها المتحف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن الدخول لزيارة المتحف بالمجان في يوم الاحتفالية، كهدية من المتحف للزوار، بالإضافة إلى منح وسائل الإعلام حق التصوير دون مقابل في اليوم نفسه.

ولفت «حسانين» إلى أنه سوف يستعرض عدد السياح الذين زاروا المتحف بشكل رسمي، وأهم القطع الأثرية الموجودة في متحف شرم الشيخ فقط، وقال إن هناك مفاجآت أخرى سيجري الكشف عنها خلال الاحتفالية، التي ستقام بالمتحف.

إعلان ملكة جمال العالم من متحف شرم الشيخ الجديد

وأضاف مدير متحف شرم الشيخ أن وزارة السياحة والآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، قررت إقامة حفل إعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم في المتحف الجديد، بمناسبة مرور عام على افتتاحه، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو الترويج للمتحف من خلال 74 فتاة تشارك في المسابقة العالمية، من 74 دولة من مختلف أنحاء العالم، واصفاً الأمر بأنه أفضل دعاية في هذا التوقيت، مع الإقبال السياحي الذي تشهده المدينة.