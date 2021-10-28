بعد واقعة «إسلام برجر».. حكم الدين في إخفاء «الزواج الأول» عند الخطوبة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، قصة لفتاة قالت إنها فوجئت بأن خطيبها متزوج ولديه أولاد، رغم قراءة الفاتحة بينهما وارتباطهما منذ 9 سنوات، مؤكدة أنها لم تكن تعلم طيلة هذه الفترة بزواجه، ومع انتشار قصة الفتاة على صفحات التواصل الاجتماعي، أبدى كثيرون تعاطفهم معها ودعمهم لها.

كما طرحت هذه الواقعة التي عُرفت بـ«إسلام برجر» نسبة إلى اسم الشاب، العديد من علامات الاستفهام حول حكم الدين في ما فعله الشاب مع خطيبته، وإخفاء زواجه عليها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور القادمة.

حكم عدم إخبار الشخص لمخطوبته بزواجه الأول

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الزوج يجب عليه أن يخبر زوجته إذا أراد أن يتزوج غيرها، انطلاقا من واجب العشرة التي بينهما وواجب الوفاء، فكيف بعد أن قضى مع زوجته مدة كبيرة من الزمن يخون هذه العشرة.

وأضاف، أنه في حال إقدام الشخص على خطبة فتاة عليه أيضاً أن يصارحها بحقيقة زواجه إذا كان متزوجا، لأن الدين يأمرنا بالوضوح وعدم الإخفاء، وما فعله الشاب «إسلام برجر» غير صحيح.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم من يتزوجون بدون علم زوجاتهم يفشلون ويدخلون في مشاكل لا تنتهي، وعلى من يريد الزواج مرة أخرى أن يكون جريئا ويخبر زوجته قبل أن يتزوج، سواء الأولى أو الثانية، وذلك حتي لا يحدث بينهما خلافات.

القانون يحفظ حق الزوجة لو تزوج عليها زوجها

وأشار «لاشين» إلى أن القانون يحفظ حقوق الزوجة إذا تزوج زوجها بدون علمها، حيث من حقها تحريك دعوى تطليق للضرر، والقانون أساسه الأحكام الشرعية، وبذلك لا حكم بعد حكم القانون.

قصة «إسلام برجر» مع خطيبته

وترجع بداية القصة إلى فتاة تدعى «نور» كتبت على صفحتها: «‏إحساس وحش أوي، إن بعد قراءة فاتحتي بيوم؛ اكتشف إنه متجوز ومخلف، والمفروض إني أعرف الشخص ده بقالي 9 سنين، موضوع مضحك أوي، حقيقي أنا مصدومة صدمة عمري، مش مستوعبة إن الناس بتعرف تكدب بالشكل ده، مش مستوعبة إني بعد كل السنين دي طلعت عايشة في كدبة، الحمد لله على كل شيء وكان من سنين يقول: أصل مش بفتح الفيسبوك خالص، طلع كل ده علشان متجوز، ومش عايز إني أكشفه، يلَّا الحمد لله على إنه كشفه على حقيقته، صدمة شديدة أوي، بس ربنا مش بيعمل حاجة وحشة».