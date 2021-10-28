«كابونجا» يستعد لرقم قياسي جديد بسحب 2 «تريلا» بوزن 42 طناً

يستعد البطل المصري «أشرف كابونجا»، ابن محافظة الإسماعيلية، لتسجيل رقم قياسي جديد، من خلال سحب سيارتي «تريلا»، بوزن يتجاوز 42 طناً، خلال الفترة المقبلة، في تحد جديد لزيادة الأمر صعوبة على نظيره الهندي، بطل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، الذي سحب سيارة وزنها 13 طناً.

كابونجا: أرغب في تسجيل الرقم في جينيس

وقال أشرف كابونجا، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، إنه يسعى لتسجيل الرقم القياسي في موسوعة جينيس لتسجيله كأقوى رجل في العالم، بعد قيامه الأسبوع الماضي بسحب سيارة بوزن 21 طناً، وقبلها سحب سيارة بوزن 16 طناً.

وأضاف «كابونجا» أنه «للأسف الشهادة تحتاج إلى وقت قد يصل إلى 4 شهور، لاحتياجها إلى مصاريف تصل إلى 10 آلاف جنيه، لإنهاء حجزها وإرسالها خلال وقت قصير»، مؤكداً أنه يعمل على زيادة أيام التدريب خلال الفترة الحالية، تمهيداً للقيام بسحب سيارتين مرة واحدة، بوزن يتجاوز 42 طناً تقريباً، وهو رقم لم يسبق لأحد تحقيقه من قبل.

«كابونجا»: أحتاج إلي رعاية فقط وسأحقق رقماً قياسياً أسبوعياً

وقال أشرف كابونجا إنه يحتاج إلى ممول أو راع لعمليات سحبه لسيارات وتحقيقه لأرقام قياسية، لزيادة الأرقام القياسية مشيراً إلى أنه يمكنه تحقيق رقم قياسي في موسوعة «جينيس» أسبوعياً.

وتابع بقوله: «طلبت من وزارة النقل والمواصلات سحب جرار قطار، وهو لم يستطع أحد تحقيق هذا التحدي من قبل، ولكن للأسف طلبوا مني استئجال الجرار، بمبلغ يتجاوز 15 ألف جنيه في الساعة».

وطالب «كابونجا» بتدخل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والعمل على تسهيل تحقيقه للرقم القياسي، ليصبح أول شخص في العالم يسحب جرار قطار، وتسجيل الرقم باسم مصر في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.