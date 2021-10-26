حبس 3 متهمين بتهمة قتل شابين بسبب علاقة غير شرعية في الدقهلية

أمرت نيابة دكرنس في الدقهلية، بإشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بحبس ربة منزل وشقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة استدراج شاب ونجل عمه، وقتلهما لخلاف بين أحد المجني عليها وربة المنزل بسبب علاقة غير مشروعة بينهما، فخططت للانتقام منه بمعاونة صديقها الذي استعان بشقيقه، وألقوا بالجثتين على طريق زراعي بعزبة مرشاق مركز دكرنس.

مباحث الدقهلية تكشف لغز الجريمة

وتمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز العثور على جثتي «محمود م. م.» 29 سنة، وابن عمه «عمر إ. م.»، 20 سنة، والمقيمان بإحدى قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وبهما طعنات متفرقه بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان الصفة التشريحية، وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسته.

تشكيل فريق بحث لحل لغز الجثتين

ووجه مدير أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث والأمن العام، لكشف غموض الحادث، وبدأ فريق البحث بتتبع كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل من منطقة ميت رومي مركز دكرنس وساعدها في ارتكاب الواقعة شقيقين من إحدى قرية منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتبين أن خلافا وقع بين المتهمة وأحد المجني عليهما بسبب علاقة غير شرعية بينهما، إلا أن المجني عليه رفض دفع المقابل المادي المتفق عليه، وضرب المتهمة فعادت إلى دكرنس لتدبر أمر استدراجه، فاتصلت على المجني عليه وطلبت منه الحضور إلى دكرنس إلا أنه سافر على دراجة نارية ومعه نجل عمه، وكان في انتظارهما صديق المتهم وشقيقه، وطعنوا المجني عليهما عدة طعنات، وألقوا بجثتيهما في مكان العثور عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.