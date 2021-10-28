رصد 5 طيور نادرة لأول مرة في سماء محمية سانت كاترين (صور)

تُعد محمية سانت كاترين واحدة من أفضل المحميات في العالم، حيث تتميز المحمية باتساع مساحتها، التي يمتد لأكثر من 5000 كيلومتر مربع، وتقع المحمية داخل مدنية سانت كاترين، وتمتلك تراثاً حضارياً فريداً، يتمثل في دير سانت كاترين بمحتوياته المعمارية وكنوزه الفنية والأثرية، وبالجبال المقدسة ذات الأهمية الدينية، فضلاً عن بعض الآثار الدينية الأخرى، مثل قبر النبي صالح، وقبر هارون.

حيوانات برية نادرة ومهددة بالانقراض بمحمية سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن» إنه مع بداية موسم الشتاء، تنخفض درجات الحرارة، وتظهر بعض الطيور والحيوانات البرية في السماء وعلى الجبال، لتناول الطعام وبحثاً عن الماء والعشب، مشيراً إلى أن محمية سانت كاترين تُعد من المناطق التي تضم حيوانات برية نادرة ومهددة بالانقراض.

المحميات ترصد 5 أنواع من الطيور المهددة بالانقراض

وأضاف «العناني» أن مسؤولي محمية سانت كاترين رصدوا اليوم في سماء المدينة 5 أنواع من الطيور النادرة المهددة بالانقراض، وفقاً لقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بالإضافة إلى أحد أنواع طيور العقاب نادرة الوجود في المحمية، معتبراً أن رصد هذه الأنواع النادرة يؤكد على سلامة النظام البيئي بالمحمية.

تعرف على حيوانات ونباتات محمية سانت كاترين

وقال رمضان محمود الجبالي، أحد حراس محمية سانت كاترين، إن أشهر الحيوانات البرية الموجودة بالمحمية هي «التيتل البري، والأرنب البري، والثعالب، والفأر الشوكي، والوعل، موضحاً أن المحمية تُعد مرتعاً لنمو النباتات الطبيعية النادرة التي تستوطن سيناء، مثل «الزعتر والشيح والحبق والبثيران والروزماري».

وأضاف أن المحمية مليئة بآبار المياه الجوفية، التي تكون محطة مهمة للحيوانات البرية والطيور النادرة، لافتاً إلى أن أهم الطيور بها «اللقلق والنسر والصقر والعقاب والعوسق والشنار والقطا المتوج والقمري وبومة بتلر والقنبرة والتمير والغراب والعصفور».